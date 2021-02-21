Сестры Аверины пропустят чемпионат России по художественной гимнастике

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лидеры сборной России по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины не выступят на чемпионате страны, который стартует в понедельник. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 22 февраля по 4 марта. С 19 по 21 февраля там же проходил этап Гран-при.

"Не думаю, что вся сборная России будет участвовать в чемпионате России. Кто-то из молодых будет, конечно. Но не думаю, что Дина с Ариной будут участвовать. В зачет им пойдут результаты с московского Гран-при", - сказала Винер-Усманова.

На этапе Гран-при в Москве Дина первенствовала в упражнениях с мячом и лентой, Арина - в упражнении с обручем.