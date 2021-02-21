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Чемпионат мира по биатлону

Норвежский биатлонист Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший девятое место
Стурла Легрейд EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Стурла Легрейд
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежец Стурла Легрейд занял первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке. Спортсмен на дистанции 15 км показал результат 36 минут 27,2 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

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Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале (отставание 10,2 секунды; 2 промаха), третьим финишировал француз Кентен Фийон-Майе (+12,8; 2). Россиянин Александр Логинов занял девятое место (+50,0; 2), Эдуард Латыпов - 14-е (+1.32,1; 2), Матвей Елисеев - 15-е (+1.43,9; 3), Карим Халили - 20-е (+2.19,1; 3).

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё, набравший 871 очко. Второе место занимает Легрейд (839), третье - Дале, лучшим из россиян является Логинов, расположившийся на 16-й строчке (429). В зачете масс-стартов лидирует норвежец Тарьей Бё (175), вторым идет Йоханнес Бё (166), третьим - Фийон-Майе (165), лучший из россиян Елисеев - 16-й.

В медальном зачете чемпионата мира 2021 года победила сборная Норвегии, в ее активе 14 медалей - 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Второе место заняла команда Франции (2-2-3), третьими стали представители Швеции (1-3-2). Российские биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступалина турнире в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union), в их активе одна бронзовая медаль, завоеванная в мужской эстафете.

Первый после чемпионата мира этап Кубка мира запланирован в Чехии с 4 по 7 марта.

ЧМ-2021 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия73414
Франция2237
Швеция1326
Австрия1203
Чехия1001
Германия0202
Россия0011
Белоруссия0011
Украина0011
Теги
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