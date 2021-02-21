Сидорова установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС. Анжелика Сидорова победила на всероссийском фестивале прыжков с шестом, установив лучший результат сезона в мире. Соревнования прошли в Москве.

Прыгунья с шестом Сидорова в восьмой раз подряд стала чемпионкой России в помещении

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Сидорова показала результат 4 метра 90 сантиметров. Высоту 5 метров она покорить не сумела. До этого лучший результат сезона принадлежал американке Сэнди Моррис (4,88 м).

Второе место на фестивале заняла Полина Кнороз, третье - Ирина Иванова. Обе спортсменки остановились на высоте 4,70 метра, выполнив олимпийский норматив. У мужчин победу одержал Тимур Моргунов (5,65), вторым стал Виктор Пинтусов (5,55), третьим - Михаил Шлыков (5,55).

Сидоровой 29 лет, она является чемпионкой мира и Европы, дважды - чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 м.

Главным оставшимся стартом зимнего сезона для россиян является чемпионат Европы в помещении, местом проведения которого был выбран польский город Торунь (5-7 марта).