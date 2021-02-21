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Летние олимпийские виды спорта

В федерации водного поло считают, что сборной России не повезло в отборе на Олимпиаду

Мужская сборная в воскресенье не смогла квалифицироваться на Игры

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мужской сборной России по водному поло не повезло в квалификации к Олимпийским играм в Токио. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов.

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В воскресенье ватерполисты сборной России уступили хорватам и не смогли попасть на Олимпиаду Токио. Последние путевки на Игры достались командам Хорватии, Греции и Черногории.

"Мне понравилось, как они боролись, как играли, как бились, - сказал Шаронов. - Сильные соперники, что говорить. Хорватия, Греция и Черногория - одни из лучших команд мира. Нам не повезло немного, оставили хорошее впечатление".

"Надо анализировать все. Подготовку и выступление", - добавил собеседник агентства.

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