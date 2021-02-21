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Футбол в Италии

"Интер" разгромил "Милан" и укрепил лидерство в чемпионате Италии

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 21 февраля. "Интер" одержал крупную победу над "Миланом" со счетом 3:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (5-я и 57-я минуты) и Ромелу Лукаку (66).

В предыдущий раз "Интер" добивался крупной победы над "Миланом" в 2009 году, тогда "Интер" разгромил своего соперника в матче чемпионата Италии со счетом 4:0.

Лидирующий в турнирной таблице "Интер" увеличил отрыв от идущего вторым "Милана" до четырех очков. У "Интера" стало 53 очка, у "Милана" осталось 49.

В следующем туре "Интер" примет "Дженоа", "Милан" в гостях сыграет с "Ромой". Обе встречи пройдут 28 февраля.

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