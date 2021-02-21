Сидорова призналась, что у нее есть некий психологический барьер перед высотой 5 метров

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом Анжелика Сидорова имеет определенный психологический барьер перед пятиметровой высотой, с которым ей еще предстоит справиться. Об этом она сообщила журналистам.

На фестивале прыжков с шестом в Москве Сидорова сумела прыгнуть на 4,90 метра и установила лучший результат сезона в мире.

"Я очень довольна тем, что вернула себе лучший результат сезона в мире. Так заканчивать сезон не стыдно. Изначально меня немного трясло, но когда дошла до 4,90, то пришла в себя и решила, что надо попытаться прыгать и на пять метров. Но прыжки на этой высоте получились робкими, надо чаще пробовать", - заметила Сидорова.

"Определенный психологический барьер перед этой высотой, конечно, есть. К ней нужно подходить плавно, после частых прыжков за 4,90. Хотелось бы как можно больше соревнований высокого уровня, где адреналин заставляет тебя прыгать как можно выше. Но сама цифра меня не пугает, это всего лишь следующая ступень", - заметила спортсменка, выигравшая в 2019 году летний чемпионат мира, прыгнув на 4,95 метра.