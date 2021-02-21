"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в гостевом матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

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Мяч на 19-й минуте с пенальти забил Бернард Бериша. На 47-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Ахмата" Максим Ненахов. На 82-й минуте полузащитник "Ростова" Матиас Норманн не реализовал пенальти.

Соперник "Ахмата" по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2-3 марта.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Ахмат" 28 февраля примет московское "Динамо", "Ростов" днем ранее в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".