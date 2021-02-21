"Аталанта" обыграла "Наполи" в чемпионате Италии. Миранчук вышел на замену в конце матча

ТАСС, 21 февраля. "Аталанта" одержала победу над "Наполи" со счетом 4:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Все голы были забиты во втором тайме. В составе победителей забитыми мячами отметились Дуван Сапата (52-я минута), Робин Госенс (64), Луис Муриэль (71) и Кристиан Ромеро (79). У проигравших отличился Петр Зелиньский (58, с пенальти), еще один мяч Госенс отправил в собственные ворота. В середине первого тайма со скамейки запасных был удален главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте вместо Муриэля.

В турнирной таблице "Аталанта" поднялась на четвертое место, набрав 43 очка. "Наполи", имеющий в активе 40 очков, опустился на седьмую строчку.

В следующем туре "Аталанта" в гостях сыграет с "Сампдорией", а "Наполи" примет "Беневенто". Оба матча пройдут 28 февраля.