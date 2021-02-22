Потерявший сознание во время матча футболист "Наполи" Осимхен проведет ночь в больнице

ТАСС, 22 февраля. Футболист "Наполи" Виктор Осимхен, который потерял сознание в матче чемпионата Италии против "Аталанты", проведет ночь в больнице. Об этом сообщает пресс-служба "Наполи".

"Аталанта" одержала победу над "Наполи" со счетом 4:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии в воскресенье. В концовке встречи 22-летний нигериец в борьбе с защитником "Аталанты" Кристианом Ромеро упал и ударился затылком об землю. Нигериец потерял сознание на несколько минут, его экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача "Наполи".

Как сообщает пресс-служба "Наполи", Осимхену диагностирована травма головы, но остальные показатели игрока в норме. Он останется в больнице Бергамо на ночь, чтобы быть под наблюдением врачей.

Осимхен перешел в "Наполи" летом 2020 года из французского "Лилля". В текущем сезоне он провел за команду 16 матчей и забил два мяча. В январе нигериец переболел коронавирусом.