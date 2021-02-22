СМИ: Тедеско может возглавить "Шальке" после ухода из "Спартака"

По информации источника, кандидатура 35-летнего Тедеско уже несколько недель обсуждается руководством "Шальке" наряду с другими тренерами.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. После матча с "Зенитом" 16 декабря 2020 года немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом, которое истекает летом 2021 года, после чего появились слухи, что он может покинуть команду в январе. Затем стало известно, что Тедеско будет работать в клубе до конца текущего сезона.

В июне 2017 года Тедеско был назначен на пост главного тренера "Шальке", завоевав с ним серебряные медали чемпионата страны в сезоне-2018/19. Он был уволен в марте 2019 года.