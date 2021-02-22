Минское "Динамо" и "Северсталь" вышли в плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. Минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь" завоевали путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита".
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу финской команды. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). У проигравших отличился Даниил Пыленков (31).
В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит", который ранее обеспечил себе место в плей-офф, занимает пятое место, набрав в 58 матчах 69 очков. "Витязь" с 57 очками после 57 игр идет девятым. Идущее шестым минское "Динамо" (65 очков) и расположившаяся на седьмой строчке "Северсталь" (64) не опустятся ниже восьмого места и сыграют в плей-офф КХЛ сезона-2020/21.
На данный момент определились 15 из 16 участников Кубка Гагарина. Последнее место в плей-офф разыграют "Витязь" и московский "Спартак", который в таблице Западной конференции опережает подмосковный клуб на три очка за три матча до конца чемпионата. "Витязь" и "Спартак" проведут между собой последний матч в текущем регулярном чемпионате, встреча запланирована на 27 февраля.
В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|57
|32
|5
|3
|2
|3
|12
|175-119
|85
|2
|СКА*
|58
|31
|2
|2
|4
|4
|15
|170-124
|78
|3
|Динамо М*
|58
|32
|5
|0
|4
|2
|15
|184-136
|80
|4
|Локомотив*
|57
|28
|5
|3
|1
|5
|15
|171-121
|78
|5
|Йокерит*
|58
|25
|3
|2
|2
|7
|19
|167-148
|69
|6
|Динамо Мн*
|57
|16
|10
|5
|1
|2
|23
|158-163
|65
|7
|Северсталь*
|57
|22
|5
|3
|3
|1
|23
|142-152
|64
|8
|Спартак
|57
|19
|7
|1
|2
|4
|24
|146-164
|60
|9
|Витязь
|57
|20
|3
|3
|3
|2
|26
|148-165
|57
|10
|Сочи
|57
|12
|2
|0
|3
|6
|34
|118-189
|37
|11
|Динамо Р
|57
|5
|2
|2
|3
|6
|39
|122-203
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|57
|33
|2
|5
|2
|5
|10
|179-124
|87
|2
|Авангард*
|58
|32
|3
|0
|5
|7
|11
|174-130
|82
|3
|Металлург*
|57
|31
|0
|5
|1
|5
|15
|160-132
|78
|4
|Салават Юлаев*
|57
|26
|5
|5
|1
|4
|16
|175-145
|77
|5
|Трактор*
|57
|26
|4
|2
|3
|3
|19
|149-135
|70
|6
|Автомобилист*
|57
|23
|3
|3
|3
|5
|20
|149-144
|66
|7
|Торпедо НН*
|57
|22
|3
|4
|2
|6
|20
|165-158
|66
|8
|Барыс*
|57
|19
|8
|3
|2
|4
|21
|139-148
|66
|9
|Сибирь
|57
|18
|4
|2
|3
|1
|29
|135-151
|52
|10
|Амур
|57
|16
|5
|1
|5
|1
|29
|134-160
|50
|11
|Нефтехимик
|57
|12
|3
|2
|0
|1
|39
|127-209
|35
|12
|Куньлунь
|58
|11
|1
|1
|2
|6
|37
|138-205
|34