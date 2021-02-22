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КХЛ

Минское "Динамо" и "Северсталь" вышли в плей-офф КХЛ

Осталась одна путевка, которую разыграют "Витязь" и "Спартак"
Вратарь "Северстали" Владислав Подъяпольский Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вратарь "Северстали" Владислав Подъяпольский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь" завоевали путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита".

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Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу финской команды. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). У проигравших отличился Даниил Пыленков (31).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит", который ранее обеспечил себе место в плей-офф, занимает пятое место, набрав в 58 матчах 69 очков. "Витязь" с 57 очками после 57 игр идет девятым. Идущее шестым минское "Динамо" (65 очков) и расположившаяся на седьмой строчке "Северсталь" (64) не опустятся ниже восьмого места и сыграют в плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

На данный момент определились 15 из 16 участников Кубка Гагарина. Последнее место в плей-офф разыграют "Витязь" и московский "Спартак", который в таблице Западной конференции опережает подмосковный клуб на три очка за три матча до конца чемпионата. "Витязь" и "Спартак" проведут между собой последний матч в текущем регулярном чемпионате, встреча запланирована на 27 февраля.

В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5732532312175-11985
2СКА*5831224415170-12478
3Динамо М*5832504215184-13680
4Локомотив*5728531515171-12178
5Йокерит*5825322719167-14869
6Динамо Мн*57161051223158-16365
7Северсталь*5722533123142-15264
8Спартак5719712424146-16460
9Витязь5720333226148-16557
10Сочи5712203634118-18937
11Динамо Р575223639122-20327
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5733252510179-12487
2Авангард*5832305711174-13082
3Металлург*5731051515160-13278
4Салават Юлаев*5726551416175-14577
5Трактор*5726423319149-13570
6Автомобилист*5723333520149-14466
7Торпедо НН*5722342620165-15866
8Барыс*5719832421139-14866
9Сибирь5718423129135-15152
10Амур5716515129134-16050
11Нефтехимик5712320139127-20935
12Куньлунь5811112637138-20534

 

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