Минское "Динамо" и "Северсталь" вышли в плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. Минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь" завоевали путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита".

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу финской команды. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). У проигравших отличился Даниил Пыленков (31).

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит", который ранее обеспечил себе место в плей-офф, занимает пятое место, набрав в 58 матчах 69 очков. "Витязь" с 57 очками после 57 игр идет девятым. Идущее шестым минское "Динамо" (65 очков) и расположившаяся на седьмой строчке "Северсталь" (64) не опустятся ниже восьмого места и сыграют в плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

На данный момент определились 15 из 16 участников Кубка Гагарина. Последнее место в плей-офф разыграют "Витязь" и московский "Спартак", который в таблице Западной конференции опережает подмосковный клуб на три очка за три матча до конца чемпионата. "Витязь" и "Спартак" проведут между собой последний матч в текущем регулярном чемпионате, встреча запланирована на 27 февраля.

В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.