Определились все участники чемпионата Европы по баскетболу

ТАСС, 22 февраля. Сборная Литвы обыграла команду Дании со счетом 77:76 и завоевала последнюю путевку на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Встреча прошла в литовском Вильнюсе.

Вошли с востока. Cборная России в Перми квалифицировалась на Евробаскет

В финальную часть квалифицировались по три лучшие сборные из восьми групп, в каждой из которых было по четыре команды. Помимо сборной Литвы, на чемпионат Европы отобрались команды Чехии, Грузии, Германии, Италии (все - на правах хозяев турнира), России, Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Испании, Словении, Украины, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Нидерландов, Турции, Болгарии, Франции, Великобритании и Эстонии.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы и однажды стала победителем турнира (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). На чемпионате Европы 2017 года сборная России заняла четвертое место.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.