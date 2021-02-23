Роман Еременко заявил, что вернется к семье в Финляндию после ухода из "Ростова"

Во вторник "Ростов" объявил о разрыве соглашения с 33-летним финским футболистом по обоюдному согласию.

"При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба Арташесом Владимировичем Арутюнянцем о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию", - заявил футболист.

Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года, за это время он провел в клубе 47 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.