Хоккеист Яшкин повторил рекорд Мальцева по количеству голов за "Динамо" в одном сезоне

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин повторил достижение Александра Мальцева по количеству голов за бело-голубых в одном сезоне, установленное в 1971 году. Чешский форвард забросил в ворота екатеринбургского "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) свою 37-ю шайбу в сезоне-2020/21.

После первого периода счет 4:0 в пользу московского клуба.

27-летний Яшкин является лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата, проведя 58 игр. Яшкин выступает за "Динамо" с сезона-2019/20. В прошлом регулярном чемпионате форвард забросил 31 шайбу и трижды отличился в матчах плей-офф. Мальцев в сезоне-1970/71 чемпионата СССР забросил 37 шайб в 37 встречах.

Мальцев с 1967 по 1984 год выступал за "Динамо", провел 531 матч и забросил 330 шайб. Дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира, в 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. В 1976 году он вошел в символическую сборную Кубка Канады, на котором советская сборная заняла третье место, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.