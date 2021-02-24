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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Чемпионка Европы по биатлону Бендика объяснила решение выступить на ЧМ по лыжным видам

В среду латвийка стала лучшей в квалификационной гонке с раздельным стартом свободным стилем
Байба Бендика EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Байба Бендика
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 24 февраля. /ТАСС/. Латвийская биатлонистка Байба Бендика решила выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта еще до начала сезона, этот турнир должен был компенсировать ей пропуск этапа Кубка мира в Пекине. Об этом латвийская спортсменка рассказала ТАСС.

В среду Бендика стала лучшей в квалификационной гонке с раздельным стартом свободным стилем.

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"Выступить здесь мы планировали еще летом, перед началом сезона, когда еще не было известно, что этап Кубка мира в Пекине будет отменен. Мы не планировали туда ехать, менять часовые пояса, поэтому решили выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта", - сказала Бендика.

"Рассматривали еще возможность выступить здесь в командном спринте, но моя напарница не очень хорошо себя чувствует, поэтому, скорее всего, от этого старта придется отказаться. Я же выступлю в гонке на 10 километров, повеселюсь. Все-таки основные мои задачи связаны с биатлоном", - отметила она.

Бендика является действующей чемпионкой Европы по биатлону в спринте. Ее лучшим результатом на этапах Кубка мира по биатлону является пятое место в спринте и индивидуальной гонке. Чемпионат мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе завершится 7 марта, женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем пройдет 2 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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