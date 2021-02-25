Лыжнику Большунову назначили испытательный срок на пять гонок за неспортивное поведение

ТАСС, 25 февраля. Международная федерация лыжного спорта (FIS) назначила россиянину Александру Большунову испытательный срок на пять гонок в качестве наказания за неспортивное поведение. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов в ответ на действия финна Йони Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

"Ему предписан испытательный срок на пять ближайших стартов FIS, то есть на весь чемпионат мира, - сказала Вяльбе. - Если он нарушит хотя бы один пункт, то пропустит два старта. Его наказали за блокировку и неспортивное поведение, также ему выписали штраф в размере 2 тыс. франков. Но это, скорее, не штраф, а оплата работы представителя FIS".

"Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в вышестоящие инстанции", - добавила глава ФЛГР.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в германском Оберстдорфе завершится 7 марта.