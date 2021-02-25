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Футбол в России

Промес заявил, что вернулся в "Спартак", чтобы усложнить жизнь "Зениту" и Дзюбе

В свое время оба футболиста играли за "Спартак", Промес отметил, что российский форвард помогал ему на первых порах
Квинси Промес Виталий Тимкив/ТАСС
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Квинси Промес
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Нидерландский футболист "Спартака" Квинси Промес заявил, что вернулся в команду для того, чтобы усложнить жизнь петербургскому "Зениту" и Артему Дзюбе. Об этом Промес рассказал на пресс-конференции.

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В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта с Промесом на 3,5 года. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Дзюба ранее также выступал за "Спартак", после чего перешел в "Зенит". Петербургский клуб является чемпионом России двух последних лет.

"Когда я впервые пришел в "Спартак", у нас были теплые отношения, я отдал ему несколько голевых передач. Он мне помогал в первый год моей работы в "Спартаке", много общался со мной, шутил. Но потом он ушел в "Зенит", я этому не рад, поэтому мы больше не друзья. Я вернулся, чтобы усложнить его жизнь", - подчеркнул Промес.

Футболист сообщил, что пока не общался с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско. "Мы пока не разговаривали, я точно не могу сказать, на какой позиции я буду играть. Я могу сыграть на любом месте в группе атаке. Смотрел кубковый матч с "Динамо" (0:2), там "Спартак" должен был забивать, поэтому я оказался здесь, чтобы помогать это делать", - отметил Промес.

"Зенит" набрал 41 очко в 19 матчах и возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги нынешнего сезона. "Спартак" с 35 очками занимает третье место.

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