Ретивых считает, что российским лыжникам будет сложно отобрать золото у норвежцев на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Глеб Ретивых считает, что мужской команде России по лыжным гонкам будет тяжело помешать норвежцам завоевать все золото чемпионата мира в Оберстдорфе. Об этом он заявил журналистам после спринтерской гонки, в которой он не прошел в финал.

Ретивых является бронзовым призером прошлого чемпионата мира. В четверг победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, второе и третье места заняли его соотечественники - Эрик Вальнес и Ховард Таугбель. Лучшим из россиян стал Александр Большунов (четвертый).

"Вы сами видели, что первые три места у норвежцев, это говорит о многом, хотя всю свою подготовку скрывались в Норвегии. Первый день на чемпионате мира им удался. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль", - сказал Ретивых.

Норвежская команда пропустила большую часть гонок Кубка мира и многодневку "Тур де Ски", ссылаясь на пандемию коронавируса. "Непонятно, почему команда приезжает на первый этап Кубка мира, а потом отказывается от выступления. Но затем они приезжают в Фалун на Кубок мира, хотя граница Швеции с Норвегией уже была закрыта. Получается, они могли ехать на все зимние соревнования", - отметил Ретивых.

"Но в любом случае это их право, они хорошо подготовились к чемпионату мира. Если бы российская команда не приехала в полном составе на какой-нибудь этап Кубка мира, то остальным было бы без разницы. Есть другие страны, которые хотят соревноваться", - добавил он.

Два года назад, на прошлом чемпионате мира в австрийском Зефельде российская команда осталась без золотых наград. В Оберстдорфе медали будут разыграны еще в десяти гонках.