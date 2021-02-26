"Мои медали валяются в коробках". 70-летний юбилей отмечает баскетболист Станислав Еремин

Заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу и заслуженный тренер России Станислав Еремин отмечает 70-летний юбилей. Как игрок он выступал за "Уралмаш" и ЦСКА, а последующая тренерская деятельность однажды занесла его даже на Ближний Восток. В разговоре с ТАСС Еремин вспомнил свою игровую карьеру, тренерскую работу в Сирии и поделился мнением о том, как стремительно меняется спорт. О главных качествах и достижениях Еремина ТАСС рассказали его друзья и коллеги — президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и почетный президент баскетбольного клуба "Триумф" Лев Лещенко. Самоирония спасает "Любовь к жизни и чувство юмора — это мне присуще, — признается Станислав Георгиевич. — Хотя в последнее время забывается, что я был и игрок, и тренер, смещается акцент на то, какой я юморной и жизнелюб. Отлично — я не обижаюсь и считаю, что это здорово. В трудные моменты только самоирония, возможность посмеяться и над собой, и над кем-то может спасти. Ведь в последние годы жизнь всех нас меньше радует, как мне кажется".

Описание Станислав Еремин, 1984 год © Игорь Уткин/ТАСС

На домашней Олимпиаде 1980 года Еремин в составе сборной СССР завоевал бронзу. К тому времени баскетболист уже был серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Европы. Уже после пьедестала Олимпиады-80 в коллекции наград Еремина появится золото чемпионата мира и еще одна победа на европейском первенстве. "У меня медали валяются в сумках, коробках. Я не кичусь успехами, — рассказывает Станислав Георгиевич. — Но я хочу узнать, есть ли в российском баскетболе человек, который больше меня завоевал медалей как тренер и как игрок суммарно? Не надо мне приписывать чего-то лишнего, не надо делать из меня суперспортсмена или супертренера. Но я очень ревностно отношусь, когда отнимают то, что достигнуто большим трудом". В качестве тренера Еремин — дважды чемпион России, шестикратный чемпион Суперлиги, победитель баскетбольной Лиги чемпионов. И это только в клубной карьере. "Я реализовался на сто процентов как игрок, а как тренер не смог реализовать себя полностью, и лишь потому, что сам виноват. Где-то был жизнелюб, где-то был слишком добр и мягок, пытался войти в положение игроков. Где-то не хватало школы. Но и как тренер, и как помощник я добился многого", — считает Еремин. Сложная экзотика

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Игровую карьеру разыгрывающий завершил в 1985 году. И практически сразу начал тренировать. "После окончания карьеры игрока в ЦСКА был выбор поехать в Группу советских войск в Германии или в Южную группу войск. Это сейчас профессиональные спортсмены за счет хороших контрактов могут накопить на всю жизнь и курить бамбук дальше, а мы так не могли. Я был растерян, когда карьера завершилась. Жизнь продолжается, а тут — баскетбольная смерть", — признается Станислав Георгиевич. "Сирия по тем временам была как выезд в Европу. Тем более что Сергей Белов, чье мнение я уважал, сказал, чтобы я ехал. Для меня это был сложный период по жизни. Я потерял деньги, потерял, может быть, свою первую семью. Но в профессиональном плане я ушел от карьеры игрока, получил первые затрещины, — вспоминает Еремин. — Когда был игроком, считал, что понимаю в баскетболе, а когда сел на тренерскую скамейку, понял, что ни черта не разбираюсь. Там я получил первый опыт. В оторванной обстановке, где только ты за все отвечаешь и ни на кого не можешь положиться, работаешь с мальчиками, девочками. Этот опыт мне очень помог". В Сирии Еремин задержался на два года, в 1989-м вошел в тренерский штаб ЦСКА. С 1997-го стал ассистентом главного тренера сборной России Сергея Белова, а в 2000 году сменил его на посту наставника команды.

Описание Главный тренер ЦСКА Станислав Еремин, 1997 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Мне кажется, что наша пара с Сергеем Беловым была не самая плохая. Белов — это лидер, харизматик, очень волевой человек, он умеет мотивировать и обладает другими качествами, не очень присущими мне. Мы дополняли друг друга, — рассказывает Станислав Георгиевич. — Жизнь развела нас потом — в этом виноваты оба. Это потом сказалось и на его, и на моей карьере. Что касается моего пребывания на посту тренера национальной сборной, то были периоды, когда мы играли неплохо и было не стыдно. Я не могу сейчас многое говорить, но мне достался сложный период. Уходили игроки советского поколения, и приходило новое поколение. Я не заношу себе в актив период работы со сборной — могли выступить лучше на Олимпиаде". От спорта к спектаклю Еремин считает везением то, что застал совсем другое время баскетбола. И признается, что до сих пор ощущает мурашки, когда слышит гимн страны. "Я жил и работал в спорте, когда он был совсем другим. Сейчас же спорт — это бизнес, — поясняет Станислав Георгиевич. — И Евролига, и Национальная баскетбольная лига это показывают. Клубный баскетбол и популярность его во многих странах выросла, и в первую очередь за счет НБА, но эта лига идет в сторону шоу, спектакля, и теряется спортивная составляющая. Я среди тех, кто очень любит студенческий баскетбол. Пусть ниже уровнем, но когда идет борьба, азарт, есть непредсказуемость". Сейчас Еремин является президентом баскетбольного клуба "Урал" из Екатеринбурга.

"Что касается российского баскетбола, то меня никто не переубедит: мы уступили все свои позиции, голова оторвана от тела. Есть три команды, которые сильней других, и они могут комплектоваться хорошими иностранцами, — считает специалист. — Я рад за родной ЦСКА, что он может достойно выступать в Европе. Но когда меня спросили, в чем развитие ЦСКА, я ответил, что в наше время были лейтенанты, были российские игроки, а сейчас наши игроки отодвинуты на лавку. Для меня не чужды слова "СССР", "Россия", не чужды наш флаг и гимн. До сих пор бегают мурашки, когда слышу". "Кстати, мне понравилась команда, сборная, которую мы все увидели в Перми в отборочном турнире к чемпионату Европы, — признается Станислав Георгиевич. — Молодец Сергей Базаревич — у ребят горели глаза. Свои ребята, "горят", и я давно такого опьянения от игры за сборную не видел. И ребята, и тренерский штаб молодцы. А когда [уже на Евробаскете] добавят звезд — станет хуже, так всегда бывает. Будет больше трудностей — в тысячу раз". Человеческий талант и незаурядность Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает Еремина своим близким человеком и одной из самых незаурядных личностей российского баскетбола. Лещенко и Еремин вместе работали в подмосковном баскетбольном клубе "Триумф", почетным президентом которого был Лещенко. "Я очень рад, что сейчас он в здравии и благополучии, прекрасно выглядит, эта персона одна из самых ярких в нашем баскетболе, — рассказал Лещенко ТАСС. — Во-первых, регалии спортивные. Во-вторых, удивительный человеческий талант, щедрость душевная, доброта. Очень сердечный человек и блистательный товарищ и друг. Великолепный игрок и тренер".

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