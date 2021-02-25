"Арсенал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением коронавирусной инфекции матч проходил в греческом Пирее.

"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я и 87-я минуты) и Киран Тирни (67). У португальской команды отличились Диогу Гонсалвеш (43) и Рафа Силва (61).

Номинальным хозяином матча был "Арсенал". Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные - 18 марта.

В другом матче нидерландский "Аякс" обыграл французский "Лилль" со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию (первый матч - 2:1), испанский "Вилярреал" прошел австрийский "Зальцбург" (2:0; 2:1), испанская "Гранада" - итальянский "Наполи" (2:0; 1:2), шотландский "Рейнджерс" - бельгийский "Антверпен" (4:3; 5:2), норвежский "Мольде" - германский "Хоффенхайм" (3:3; 2:0), украинский "Шахтер" - "Маккаби" из Тель-Авива (2:0; 1:0).