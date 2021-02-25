Фигурист Коляда прилетел на турнир в Гаагу после решения проблем на пересадке в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Михаил Коляда прилетел в нидерландскую Гаагу на турнир серии "Челленджер" после решения проблем, возникших при пересадке в Москве. Об этом ТАСС сообщила хореограф спортсмена Татьяна Прокофьева.

"Прилетели, все в порядке", - сказала собеседница агентства.

В четверг тренер фигуриста Алексей Мишин сообщил ТАСС о том, что тренирующийся в Санкт-Петербурге Коляда не смог вылететь запланированным из Москвы рейсом в Гаагу из-за теста на коронавирус. По его словам, на пересадке в российской столице у спортсмена и хореографа не хватило времени, чтобы сдать тест для вылета в Нидерланды, ответ на который приходит через четыре часа.

Турнир в Гааге стартует 25 февраля, соревнования мужчин начнутся 26 февраля. При этом, как сообщил ТАСС источник, Коляда провел последнюю тренировку 19 февраля. 22 февраля он почувствовал сильную боль в шее, а на следующий день прошел лечение у мануального терапевта.