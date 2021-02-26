Прогноз роста доходов и ужесточение лицензирования клубов. Итоги исполкома РФС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первое после переизбрания на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова заседание исполнительного комитета организации прошло в пятницу. На нем в том числе был утвержден бюджет союза на 2021 год. По словам Дюкова, РФС намерен получить от коммерческой деятельности в 2021 году 4,5 млрд рублей. Глава российского футбола отметил, что в последние годы эта сумма неизменно растет - в 2018-м было 2,5 млрд рублей, в 2019-м - 2,9 млрд рублей, в 2020-м - 3,150 млрд рублей. "Безусловно, все эти средства прежде всего будут направлены на реализацию реформ и программ развития футбола. Также хотел поблагодарить наших партнеров, которые, несмотря на достаточно непростое время, продолжают верить в футбол и в то, что нам удастся реформировать его и помогают спонсорством реализовывать эти проекты", - отметил президент РФС.

Также глава российского футбола высказался об избрании 25 февраля генерального секретаря РФС Александра Алаева президентом второго по силе дивизиона - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Решение выдвинуть Алаева - это и его решение, и решение РФС, - сказал Дюков. - ФНЛ является важным субъектом российского футбола, там проходят подготовку молодые игроки на пути к РПЛ. Это лига, которая готовит клубы к выступлению в РПЛ как спортивно, так и инфраструктурно, и финансово; это наша мотивация". "Алаев представляет команду РФС, у которой есть опыт проведения соревнований и ресурсы по повышению коммерческой составляющей турнира, у нас больше возможностей для развития сотрудничества с потенциальными партнерами, - подчеркнул он, напомнив о росте коммерческих доходов РФС за последние годы. "Мы готовы потратить весь наш опыт и знания на помощь ФНЛ. Алаев будет работать с командой, а не один. Совмещение не скажется на исполнении им функций генерального секретаря РФС", - добавил Дюков. На заседании исполкома РФС в качестве первого вице-президента организации был переизбран 94-летний Никита Симонян, который занимает этот пост с 1992 года. Трижды, с конца ноября 2009 года по начало февраля 2010 года, с конца июня 2012 года по начало сентября 2012 года и с конца мая 2015 года по начало сентября 2015 года, он исполнял обязанности президента организации. Вице-президентами РФС были избраны советник Дюкова Игорь Каменской, председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев, а также глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер и президент межрегионального объединения "Северо-Запад", председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина. На вопрос о том, почему именно эти функционеры стали вице-президентами РФС, Дюков ответил, что Прядкин должен представлять РПЛ как избранный руководитель лиги, которого поддержали клубы. Говоря о Гинере, он отметил, что тот является представителем клубов и обладает соответствующим опытом на уровне клубного футбола, а также подчеркнул, что ЦСКА с точки зрения коммерческой и трансферной политики работает успешно. Также он подчеркнул, что Илюхина стала вице-президентом РФС не как председатель совета директоров "Зенита", а как представитель МРО. Кроме того, президент РФС отметил, что Каменской и Соловьев являются активными членами исполкома, каждодневно принимают участие в работе РФС, вовлечены в деятельность организации и постоянно участвуют в принятии и реализации решений. Перенос 1/4 финала Кубка России и ужесточение лицензирования клубов Исполком РФС принял решение о переносе четвертьфинальных матчей Бетсити Кубка России с 2-3 марта на 7-8 апреля, исходя из того, что, согласно регламенту турнира, жеребьевка должна состояться в течение трех дней после последнего матча 1/8 финала. На данный момент определились семь из восьми участников этой стадии турнира - это тульский "Арсенал", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", а также "Сочи", грозенский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Последний четвертьфиналист определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.

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На вопрос ТАСС о том, когда будет принято решение о месте проведения финала Кубка России и почему оно еще не было озвучено, Дюков ответил, что решающий матч турнира придется проводить в условиях ограничений, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация меняется. "В каждом регионе своя динамика, нам бы не хотелось проводить матч при пустых трибунах. Этим обосновано решение выбрать арену чуть позже", - сказал он. Много внимания было уделено ситуации с футбольным клубом "Тамбов", который из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию РФС 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. "Исторически мы принимали такие письма (с гарантиями финансирования от региональных властей), что обеспечивало наличие 16 клубов в РПЛ. Эти обязательства исполнялись, случаев, когда возникали проблемы, как с "Тамбовом", не так много", - сказал Дюков. Президент РФС подчеркнул, что союз продолжит работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании клубов. "Гарантийных писем будет недостаточно, нужно будет предоставлять договоры с властями и спонсорами, - отметил Дюков. - С точки зрения мониторинга мы внедряем модуль "онлайн-бюджет клуба", клубы будут загружать данные, будут проводиться ежемесячные проверки. Считаю целесообразным ужесточить наказание для руководителей клубов, которые действуют авантюрно, вплоть до пожизненного отстранения от футбола", - заявил он. В свою очередь Рогачев объявил, что еще один заместитель генсека РФС Максим Митрофанов возглавил комиссию по лицензированию, сменив на этом посту Александра Зоркова. В нее также вошел финансовый директор РФС Арсений Замятин. "Любое изменение состава - это эволюционный путь. В данном случае обновился, омолодился состав комиссии", - отметил он. Кроме того, исполком РФС в соответствии с циркулярным письмом Международного совета футбольных ассоциаций от 18 декабря 2020 года утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Дополнительную замену можно будет совершить независимо от числа уже проведенных замен. Отмечается, что в случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС. Данное правило будет действовать в матчах РПЛ, Кубка России, Олимп-ФНЛ, Олимп - Профессиональной футбольной лиги, молодежного первенства России и двух турнирах Юношеской футбольной лиги. Выступление клубов в еврокубках и цели сборной России В ночь на 26 февраля "Краснодар" последним из российских клубов завершил выступление на международной арене в сезоне-2020/21, проиграв по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы хорватскому "Динамо" из Загреба (2:3 - дома, 0:1 - на выезде). Другие команды завершили выступление еще в 2020 году. "Динамо" и "Ростов" не сумели преодолеть второй и третий раунды отборочного турнира Лиги Европы, а "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов. Выступавший в основной сетке Лиги Европы столичный ЦСКА также стал последним в группе. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках, Россия занимает седьмое место (38,382 балла); уже в марте она может опуститься на восьмую позицию, пропустив вперед Нидерланды (38,000) - это произойдет, если единственный представитель этой страны амстердамский "Аякс" на стадии 1/8 финала в двухматчевом противостоянии со швейцарским "Янг Бойз" одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью. У располагающейся на девятой позиции Бельгии 36,500 балла. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в еврокубковых турнирах, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда. При этом, если Россия по итогам этого сезона опустится на восьмое место, она по-прежнему сможет делегировать для выступления в еврокубках пять клубов. Такое же распределение по турнирам под эгидой УЕФА и их стадиям имеют страны, занимающие в таблице коэффициентов места с седьмого по девятое. С 2024 года формат Лиги чемпионов может быть кардинально изменен; в первую очередь реформы коснутся групповой стадии - планируется, что число участников увеличится до 36. Ожидается, что после внесения изменений попадание в групповую стадию главного еврокубка станет значительно сложнее для команд из лиг, находящихся за пределами топ-5. В начале февраля в день переизбрания Дюкова на пост президента РФС была показана его презентация. Среди прочих положений в документе были указаны цели сборной России и клубов на ближайшее будущее. Ими должны стать стабильное участие в плей-офф всех еврокубковых турниров, повышение национальной команды в классе Лиги наций и попадание в десятку лучших сборных мира в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году. В февральской версии рейтинга команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова занимает 39-ю строчку. На вопрос ТАСС о том, как планируется достичь 10-го места в рейтинге ФИФА к 2030 году, учитывая результаты клубов в еврокубках, за которые и выступают футболисты сборной России, Дюков напомнил о позиции Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА. "[Она] ниже России, а их сборная - первая в рейтинге ФИФА. Говорить о том, что связь между рейтингами прямая, неправильно. У сборной России есть своя задача, у РПЛ - сохранить седьмое место и в перспективе вернуть шестое. Это две разных задачи", - подчеркнул президент РФС. Возможно ли возвращение системы "весна - осень"? Ранее Алаев высказал личное мнение о том, что РПЛ и ФНЛ, скорее всего, продолжат играть по системе "осень - весна", вместе с тем допустив возможность нахождения варианта, при котором ПФЛ может вернуться к формату "весна - осень", который сохранит возможность обмена клубами между лигами.

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