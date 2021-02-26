Прогноз роста доходов и ужесточение лицензирования клубов. Итоги исполкома РФС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Первое после переизбрания на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова заседание исполнительного комитета организации прошло в пятницу. На нем в том числе был утвержден бюджет союза на 2021 год.
По словам Дюкова, РФС намерен получить от коммерческой деятельности в 2021 году 4,5 млрд рублей. Глава российского футбола отметил, что в последние годы эта сумма неизменно растет - в 2018-м было 2,5 млрд рублей, в 2019-м - 2,9 млрд рублей, в 2020-м - 3,150 млрд рублей. "Безусловно, все эти средства прежде всего будут направлены на реализацию реформ и программ развития футбола. Также хотел поблагодарить наших партнеров, которые, несмотря на достаточно непростое время, продолжают верить в футбол и в то, что нам удастся реформировать его и помогают спонсорством реализовывать эти проекты", - отметил президент РФС.
Также глава российского футбола высказался об избрании 25 февраля генерального секретаря РФС Александра Алаева президентом второго по силе дивизиона - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Решение выдвинуть Алаева - это и его решение, и решение РФС, - сказал Дюков. - ФНЛ является важным субъектом российского футбола, там проходят подготовку молодые игроки на пути к РПЛ. Это лига, которая готовит клубы к выступлению в РПЛ как спортивно, так и инфраструктурно, и финансово; это наша мотивация".
"Алаев представляет команду РФС, у которой есть опыт проведения соревнований и ресурсы по повышению коммерческой составляющей турнира, у нас больше возможностей для развития сотрудничества с потенциальными партнерами, - подчеркнул он, напомнив о росте коммерческих доходов РФС за последние годы. "Мы готовы потратить весь наш опыт и знания на помощь ФНЛ. Алаев будет работать с командой, а не один. Совмещение не скажется на исполнении им функций генерального секретаря РФС", - добавил Дюков.
На заседании исполкома РФС в качестве первого вице-президента организации был переизбран 94-летний Никита Симонян, который занимает этот пост с 1992 года. Трижды, с конца ноября 2009 года по начало февраля 2010 года, с конца июня 2012 года по начало сентября 2012 года и с конца мая 2015 года по начало сентября 2015 года, он исполнял обязанности президента организации. Вице-президентами РФС были избраны советник Дюкова Игорь Каменской, председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев, а также глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер и президент межрегионального объединения "Северо-Запад", председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина.
На вопрос о том, почему именно эти функционеры стали вице-президентами РФС, Дюков ответил, что Прядкин должен представлять РПЛ как избранный руководитель лиги, которого поддержали клубы. Говоря о Гинере, он отметил, что тот является представителем клубов и обладает соответствующим опытом на уровне клубного футбола, а также подчеркнул, что ЦСКА с точки зрения коммерческой и трансферной политики работает успешно. Также он подчеркнул, что Илюхина стала вице-президентом РФС не как председатель совета директоров "Зенита", а как представитель МРО. Кроме того, президент РФС отметил, что Каменской и Соловьев являются активными членами исполкома, каждодневно принимают участие в работе РФС, вовлечены в деятельность организации и постоянно участвуют в принятии и реализации решений.
Перенос 1/4 финала Кубка России и ужесточение лицензирования клубов
Исполком РФС принял решение о переносе четвертьфинальных матчей Бетсити Кубка России с 2-3 марта на 7-8 апреля, исходя из того, что, согласно регламенту турнира, жеребьевка должна состояться в течение трех дней после последнего матча 1/8 финала. На данный момент определились семь из восьми участников этой стадии турнира - это тульский "Арсенал", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", а также "Сочи", грозенский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Последний четвертьфиналист определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.
На вопрос ТАСС о том, когда будет принято решение о месте проведения финала Кубка России и почему оно еще не было озвучено, Дюков ответил, что решающий матч турнира придется проводить в условиях ограничений, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация меняется. "В каждом регионе своя динамика, нам бы не хотелось проводить матч при пустых трибунах. Этим обосновано решение выбрать арену чуть позже", - сказал он.
Много внимания было уделено ситуации с футбольным клубом "Тамбов", который из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию РФС 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. "Исторически мы принимали такие письма (с гарантиями финансирования от региональных властей), что обеспечивало наличие 16 клубов в РПЛ. Эти обязательства исполнялись, случаев, когда возникали проблемы, как с "Тамбовом", не так много", - сказал Дюков.
Президент РФС подчеркнул, что союз продолжит работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании клубов. "Гарантийных писем будет недостаточно, нужно будет предоставлять договоры с властями и спонсорами, - отметил Дюков. - С точки зрения мониторинга мы внедряем модуль "онлайн-бюджет клуба", клубы будут загружать данные, будут проводиться ежемесячные проверки. Считаю целесообразным ужесточить наказание для руководителей клубов, которые действуют авантюрно, вплоть до пожизненного отстранения от футбола", - заявил он.
В свою очередь Рогачев объявил, что еще один заместитель генсека РФС Максим Митрофанов возглавил комиссию по лицензированию, сменив на этом посту Александра Зоркова. В нее также вошел финансовый директор РФС Арсений Замятин. "Любое изменение состава - это эволюционный путь. В данном случае обновился, омолодился состав комиссии", - отметил он.
Кроме того, исполком РФС в соответствии с циркулярным письмом Международного совета футбольных ассоциаций от 18 декабря 2020 года утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Дополнительную замену можно будет совершить независимо от числа уже проведенных замен. Отмечается, что в случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС. Данное правило будет действовать в матчах РПЛ, Кубка России, Олимп-ФНЛ, Олимп - Профессиональной футбольной лиги, молодежного первенства России и двух турнирах Юношеской футбольной лиги.
Выступление клубов в еврокубках и цели сборной России
В ночь на 26 февраля "Краснодар" последним из российских клубов завершил выступление на международной арене в сезоне-2020/21, проиграв по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы хорватскому "Динамо" из Загреба (2:3 - дома, 0:1 - на выезде). Другие команды завершили выступление еще в 2020 году. "Динамо" и "Ростов" не сумели преодолеть второй и третий раунды отборочного турнира Лиги Европы, а "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов. Выступавший в основной сетке Лиги Европы столичный ЦСКА также стал последним в группе.
В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках, Россия занимает седьмое место (38,382 балла); уже в марте она может опуститься на восьмую позицию, пропустив вперед Нидерланды (38,000) - это произойдет, если единственный представитель этой страны амстердамский "Аякс" на стадии 1/8 финала в двухматчевом противостоянии со швейцарским "Янг Бойз" одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью. У располагающейся на девятой позиции Бельгии 36,500 балла. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в еврокубковых турнирах, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.
При этом, если Россия по итогам этого сезона опустится на восьмое место, она по-прежнему сможет делегировать для выступления в еврокубках пять клубов. Такое же распределение по турнирам под эгидой УЕФА и их стадиям имеют страны, занимающие в таблице коэффициентов места с седьмого по девятое. С 2024 года формат Лиги чемпионов может быть кардинально изменен; в первую очередь реформы коснутся групповой стадии - планируется, что число участников увеличится до 36. Ожидается, что после внесения изменений попадание в групповую стадию главного еврокубка станет значительно сложнее для команд из лиг, находящихся за пределами топ-5.
В начале февраля в день переизбрания Дюкова на пост президента РФС была показана его презентация. Среди прочих положений в документе были указаны цели сборной России и клубов на ближайшее будущее. Ими должны стать стабильное участие в плей-офф всех еврокубковых турниров, повышение национальной команды в классе Лиги наций и попадание в десятку лучших сборных мира в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году. В февральской версии рейтинга команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова занимает 39-ю строчку.
На вопрос ТАСС о том, как планируется достичь 10-го места в рейтинге ФИФА к 2030 году, учитывая результаты клубов в еврокубках, за которые и выступают футболисты сборной России, Дюков напомнил о позиции Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА. "[Она] ниже России, а их сборная - первая в рейтинге ФИФА. Говорить о том, что связь между рейтингами прямая, неправильно. У сборной России есть своя задача, у РПЛ - сохранить седьмое место и в перспективе вернуть шестое. Это две разных задачи", - подчеркнул президент РФС.
Возможно ли возвращение системы "весна - осень"?
Ранее Алаев высказал личное мнение о том, что РПЛ и ФНЛ, скорее всего, продолжат играть по системе "осень - весна", вместе с тем допустив возможность нахождения варианта, при котором ПФЛ может вернуться к формату "весна - осень", который сохранит возможность обмена клубами между лигами.
"Не считаю, что это решение в свое время позволило нашему футболу совершить прорыв, соответственно, не считаю, что обратный переход будет каким-то прорывом, - сказал Дюков. - Есть другие драйверы, которые способны придать более мощный импульс развитию нашего футбола. Что касается перехода на систему "весна - осень", я этого не отвергаю, это возможно. Вы должны понимать, что этот переход достаточно сложен организационно".
Президент РФС отметил, что для реализации этого перехода нужен консенсус, при котором больше трех четвертей клубов выскажутся за возвращение системы "весна - осень".
"Этот вопрос, в том числе в ПФЛ, регулярно обсуждался с клубами, - отметил Дюков. - Кто-то высказывается за возвращение, но, когда дело доходит до голосования и выражения письменного мнения, все клубы склоняются к тому, чтобы оставить все как есть. Что касается перехода на систему "весна - осень" в рамках одной лиги, если это возможно и клубы поддержат эту идею, давайте переведем одну лигу".