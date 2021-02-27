Вяльбе считает, что лыжник Большунов давно заслужил золото чемпионата мира

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов давно заслужил золотую медаль чемпионата мира. Об этом Вяльбе сказала ТАСС.

Лыжник Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

В субботу 24-летний Большунов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в скиатлоне.

"Какие тут могут быть комментарии? Вся страна, все это видели. Саша - огромный молодец, огромное ему спасибо за эту победу. Он давно заслужил это золото", - сказала Вяльбе.

Большунов является также четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в германском Оберстдорфе и завершится 7 марта.