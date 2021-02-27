Лыжник Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на чемпионате мира

ТАСС, 27 февраля. Российский лыжник Александр Большунов, занявший первое место в скиатлоне на чемпионате мира, в эфире телеканала " Матч ТВ " сразу после финиша заявил, что рад победе.

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 11 минут 33,9 секунды и принес первую медаль российской команде на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

"Сегодня я реально понимал, что могу бежать и могу выигрывать. Рад стать чемпионом мира. Я выкатывался на финишный спуск и понимал, что это победа", - сказал Большунов.

Большунову 24 года, он впервые в карьере стал чемпионом мира, ранее спортсмен четыре раза завоевывал серебряные награды мирового первенства. Он также является бронзовым и трехкратным серебряным призером Олимпийских игр. Большунов дважды побеждал в общем зачете Кубка мира - в сезоне-2019/20 и в сезоне-2020/21.

Скиатлон - гонка, в ходе которой половину дистанции (7,5 км у женщин и 15 км у мужчин) спортсмены преодолевают классическим стилем, а другую половину - свободным. Чемпионат мира завершится 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.