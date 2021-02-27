Лыжник Большунов заявил, что заканчивал победную гонку на ЧМ со слезами на глазах

ТАСС, 27 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завершал скиатлон на чемпионате мира со слезами на глазах. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В субботу 24-летний Большунов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в скиатлоне.

"В гонке повторял себе - сегодня я должен быть чемпионом мира. На последнем спуске у меня уже появились слезы, я понимал, что выиграл. Соперники все очень сильные, пришлось всю дистанцию идти в рабочем темпе, в начале дистанции делал рывки спринтерские, чтобы растянуть норвежцев. Эта тактика сработала, еще на сборе у меня был этот план", - сказал Большунов.

"Оглядываться - тратить лишние силы, работать впереди надо только без оглядки. Главное ускорение на последнем круге было, и оно сработало. Я реально сказал себе, что сегодня я не должен отдать никому победу, эта цель достигнута. В этом году сделали акцент на чемпионат мира норвежцы, думали, что выиграют все, но не тут-то было. Сегодня я подтвердил в гонке, что лидер общего зачета побеждает и на чемпионате мира", - добавил он.

Большунов является также четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе три серебряные и одна бронзовая медали Олимпийских игр. Большунов в этом сезоне досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в германском Оберстдорфе и завершится 7 марта.