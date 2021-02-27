Матыцин заявил, что гордится победой лыжника Большунова на чемпионате мира

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что очень рад победе россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта, и пожелал спортсмену дальнейших успехов на соревнованиях в Германии. Об этом Матыцин рассказал ТАСС.

В субботу 24-летний Большунов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в скиатлоне.

"Я очень рад победе Александра Большунова, горжусь его достижением. Отлично сработала вся команда, включая сервисменов и тренеров. Победа досталась в напряженной борьбе со всей командой Норвегии, Большунов сумел на последнем круге выложиться и проявить себя во всей красе, очень тяжело дался ему этот успех. Я со своей стороны хочу пожелать успеха в дальнейших гонках не только Большунову, но и всей нашей лыжной дружине", - сказал Матыцин.

Большунов является также четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. Большунов в этом сезоне досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в германском Оберстдорфе и завершится 7 марта.