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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Матыцин заявил, что гордится победой лыжника Большунова на чемпионате мира

Министр спорта РФ отметил, что первое место далось непросто российскому спортсмену
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что очень рад победе россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта, и пожелал спортсмену дальнейших успехов на соревнованиях в Германии. Об этом Матыцин рассказал ТАСС.

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В субботу 24-летний Большунов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в скиатлоне.

"Я очень рад победе Александра Большунова, горжусь его достижением. Отлично сработала вся команда, включая сервисменов и тренеров. Победа досталась в напряженной борьбе со всей командой Норвегии, Большунов сумел на последнем круге выложиться и проявить себя во всей красе, очень тяжело дался ему этот успех. Я со своей стороны хочу пожелать успеха в дальнейших гонках не только Большунову, но и всей нашей лыжной дружине", - сказал Матыцин.

Большунов является также четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе три серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. Большунов в этом сезоне досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, для него эта победа стала второй подряд.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в германском Оберстдорфе и завершится 7 марта.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спортаМатыцин, Олег Васильевич
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