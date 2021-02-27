ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Московский ЦСКА в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 1:0. Матч прошел в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

Шайбу забросил Артем Сергеев (31-я минута).

Московский клуб в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы также побеждали в сезонах - 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2019/20. Ранее стало известно, что в первом раунде плей-офф "Ак Барс" сыграет против нижегородского "Торпедо", ЦСКА встретится с московским "Спартаком".

ЦСКА обыграл "Ак Барс" в гостях впервые с 15 ноября 2018 года, тогда армейцы победили со счетом 5:0.

По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" стал первым на Востоке, набрав 90 очков.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.