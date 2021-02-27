ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Московский ЦСКА в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 1:0. Матч прошел в Казани в присутствии 4 445 зрителей.
Шайбу забросил Артем Сергеев (31-я минута).
Московский клуб в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы также побеждали в сезонах - 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2019/20. Ранее стало известно, что в первом раунде плей-офф "Ак Барс" сыграет против нижегородского "Торпедо", ЦСКА встретится с московским "Спартаком".
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в гостях впервые с 15 ноября 2018 года, тогда армейцы победили со счетом 5:0.
По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" стал первым на Востоке, набрав 90 очков.
Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|60
|34
|5
|4
|2
|3
|12
|182-121
|91
|2
|СКА*
|60
|33
|2
|2
|4
|4
|15
|178-126
|82
|3
|Динамо М*
|60
|34
|5
|0
|4
|2
|15
|195-137
|84
|4
|Локомотив*
|60
|30
|5
|3
|2
|5
|15
|181-126
|83
|5
|Йокерит*
|60
|26
|4
|2
|2
|7
|19
|174-153
|73
|6
|Северсталь*
|60
|23
|6
|3
|3
|1
|24
|149-159
|69
|7
|Динамо Мн*
|60
|17
|10
|5
|1
|2
|25
|167-174
|67
|8
|Спартак*
|60
|20
|7
|1
|2
|5
|25
|157-173
|63
|9
|Витязь
|60
|21
|3
|3
|3
|2
|28
|155-175
|59
|10
|Сочи
|60
|12
|2
|0
|3
|6
|37
|121-202
|37
|11
|Динамо Р
|59
|5
|2
|2
|3
|6
|41
|124-208
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|60
|33
|3
|5
|3
|5
|11
|185-131
|90
|2
|Авангард*
|60
|33
|3
|0
|5
|7
|12
|180-134
|84
|3
|Металлург*
|60
|31
|0
|6
|1
|6
|16
|165-138
|81
|4
|Салават Юлаев*
|60
|28
|5
|5
|1
|4
|17
|181-151
|81
|5
|Трактор*
|60
|27
|5
|2
|3
|3
|20
|157-143
|74
|6
|Барыс*
|60
|20
|8
|3
|2
|5
|22
|147-157
|69
|7
|Автомобилист*
|60
|24
|3
|3
|3
|5
|22
|152-154
|68
|8
|Торпедо НН*
|60
|22
|3
|4
|2
|7
|22
|170-168
|67
|9
|Сибирь
|60
|20
|5
|2
|3
|1
|29
|146-155
|58
|10
|Амур
|59
|17
|5
|1
|5
|2
|29
|143-169
|53
|11
|Нефтехимик
|60
|13
|4
|2
|0
|2
|39
|133-214
|40
|12
|Куньлунь
|60
|11
|1
|1
|2
|6
|39
|139-213
|34