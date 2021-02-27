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КХЛ

ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

В последний игровой день армейцы победили "Ак Барс" и обогнали его на одно очко
Хоккеисты ЦСКА Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Московский ЦСКА в заключительный игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 1:0. Матч прошел в Казани в присутствии 4 445 зрителей.

Шайбу забросил Артем Сергеев (31-я минута).

Московский клуб в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы также побеждали в сезонах - 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19 и 2019/20. Ранее стало известно, что в первом раунде плей-офф "Ак Барс" сыграет против нижегородского "Торпедо", ЦСКА встретится с московским "Спартаком".

ЦСКА обыграл "Ак Барс" в гостях впервые с 15 ноября 2018 года, тогда армейцы победили со счетом 5:0.

По итогам 60 матчей регулярного чемпионата ЦСКА набрал 91 очко и занял первое место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" стал первым на Востоке, набрав 90 очков.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*6034542312182-12191
2СКА*6033224415178-12682
3Динамо М*6034504215195-13784
4Локомотив*6030532515181-12683
5Йокерит*6026422719174-15373
6Северсталь*6023633124149-15969
7Динамо Мн*60171051225167-17467
8Спартак*6020712525157-17363
9Витязь6021333228155-17559
10Сочи6012203637121-20237
11Динамо Р595223641124-20827
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*6033353511185-13190
2Авангард*6033305712180-13484
3Металлург*6031061616165-13881
4Салават Юлаев*6028551417181-15181
5Трактор*6027523320157-14374
6Барыс*6020832522147-15769
7Автомобилист*6024333522152-15468
8Торпедо НН*6022342722170-16867
9Сибирь6020523129146-15558
10Амур5917515229143-16953
11Нефтехимик6013420239133-21440
12Куньлунь6011112639139-21334

 

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