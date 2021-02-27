Генменеджер "Витязя" считает, что предпосылок исключения клуба из КХЛ пока нет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предпосылок для исключения подольского "Витязя" из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2021/22 пока нет. Об этом журналистам заявил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

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Совет директоров лиги на основании рейтинга, высчитываемого исходя из восьми параметров: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, доля государственного финансирования, своевременность расчетов с игроками, вместимость арены, заполняемость арен, ТВ-индекс, потенциал локального рынка, может исключить команды из лиги.

"Никаких предпосылок того, что команда не будет существовать, у меня нет. Время покажет, надеюсь, что все будет нормально", - сказал Варицкий.

"Витязь" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.