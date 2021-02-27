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КХЛ

Генменеджер "Витязя" считает, что предпосылок исключения клуба из КХЛ пока нет

Совет директоров КХЛ на основании рейтинга, высчитываемого исходя из восьми параметров, может исключить команды из лиги

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предпосылок для исключения подольского "Витязя" из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2021/22 пока нет. Об этом журналистам заявил генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.

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Совет директоров лиги на основании рейтинга, высчитываемого исходя из восьми параметров: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, доля государственного финансирования, своевременность расчетов с игроками, вместимость арены, заполняемость арен, ТВ-индекс, потенциал локального рынка, может исключить команды из лиги.

"Никаких предпосылок того, что команда не будет существовать, у меня нет. Время покажет, надеюсь, что все будет нормально", - сказал Варицкий.

"Витязь" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.

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