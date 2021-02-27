Гончаренко не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в ЦСКА

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Локомотива" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в команде. Белорусский специалист ответил на вопрос о слухах на послематчевой пресс-конференции.

25 февраля ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев изолирован от остальных игроков из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ. После заболевания Акинфеева, в последний день трансферного окна, ЦСКА вернул из аренды в "Урале" вратаря Илью Помазуна. В заявку ЦСКА на матч против "Локомотива" также не попали резервный вратарь Владислав Тороп, защитник Игорь Дивеев, а также полузащитники Алан Дзагоев, Иван Обляков и Эмиль Бохинен. По неофициальной информации, эти игроки также заболели коронавирусной инфекцией.

На послематчевой конференции главному тренеру ЦСКА был задан вопрос о том, почему клуб не объясняет отсутствие в заявке на игру ряда игроков, несмотря на то что в Telegram-каналах появляются сообщения о заболевании армейских футболистов коронавирусом. "Думаю, вы должны читать новости на официальном сайте и не обсуждать на пресс-конференции, сыграл тот или иной футболист или нет", - сказал Гончаренко.

ЦСКА после субботнего поражения продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 37 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет пять очков. В 21-м туре армейцы 6 марта дома сыграют с грозненским "Ахматом".