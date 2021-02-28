Романцев оценил перспективы Промеса после возвращения в "Спартак"

ТАСС, 28 февраля. Вернувшийся в футбольный клуб "Спартак" полузащитник Квинси Промес способен принести пользу команде в том случае, если он не растерял лучшие качества во время выступления в испанской "Севилье" и нидерландском "Аяксе". Такое мнение высказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта с нидерландцем Промесом на 3,5 года. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России. С 2018 по 2021 год нидерландец играл за "Севилью" и "Аякс".

"У тех, кто высказывает сомнения [о перспективах Промеса], есть причины, - считает Романцев. - Ведь Промес приходит не в тот "Спартак", из которого уходил. В мое время из-за границы возвращались [Сергей] Юран с [Василием] Кульковым, и я с радостью их встречал, поскольку отлично знал каждого, верил в них. Голландца я не знаю. Помню его как игрока, способного вписаться в любую тактическую задумку тренера".

"Если за время выступления в "Севилье" и "Аяксе" ему удалось не растерять лучших качеств, сохранить характер лидера, то принести пользу и нынешнему коллективу он сумеет, - подчеркнул бывший главный тренер "Спартака". - Главное, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили на роль спасителя "Спартака", а стал его частью. Но я на стороне тех, кто в него верит".

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" располагается на четвертом месте, набрав 35 очков в 19 матчах. В 20-м туре "Спартак" примет казанский "Рубин" в воскресенье, игра начнется в 14:00 мск.