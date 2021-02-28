Тренер "Спартака" остался доволен игрой Промеса в первом матче после возвращения в клуб

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нидерландский атакующий полузащитник футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес провел хороший первый матч после возвращения в команду. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции после матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" высказал тренер красно-белых Андрес Хинкель.

"Спартак" в воскресенье дома проиграл "Рубину" со счетом 0:2. Для Промеса, который уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, эта игра стала первой после возвращения в Россию. 29-летний игрок провел на поле весь матч.

"У него были хорошие моменты на протяжении матча, он высококлассный игрок, и мы рады, что он здесь, - сказал Хинкель. - Промес провел с командой всего две тренировки. Нужно учитывать, что в последние дни в "Аяксе" он не регулярно тренировался".

"Уверен, что он наберет форму и будет играть намного лучше. Даже сегодня он показал свои качества, несмотря на результат. Рады, что он смог сыграть 90 минут - это хорошо для того, чтобы он вернулся в игровой ритм", - добавил тренер "Спартака".

"Спартак" после 20 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на семь очков. "Рубин" благодаря гостевой победе поднялся с десятой на седьмую позицию, в его активе теперь 31 очко. В 21-м туре москвичи 7 марта дома сыграют с "Краснодаром", казанцы на следующий день примут "Зенит".