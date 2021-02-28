Ягудин считает, что фигурист Алиев должен попасть в состав сборной на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что чемпион Европы Дмитрий Алиев должен войти в состав сборной России на чемпионат мира. Такое мнение Ягудин высказал журналистам.

По итогам финала Кубка России Алиев занял третье место.

"Мое мнение, что путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там был, у него есть необходимый опыт, и мне кажется, это достойная кандидатура. Я рад, что у нас не система американцев, когда если ты выиграл путевку - ты летишь. Мне нравится наша система, потому что все бывает - не сложился у тебя день, но есть другие турниры, по итогам которых федерация принимает решение", - отметил Ягудин.

"Да, Алиев третий. Но он действующий чемпион Европы и, на мой взгляд, у него есть шансы попробовать принести нашей стране еще одну квоту", - добавил Ягудин.

Состав команды на чемпионат мира в Стокгольме станет известен 1 марта.