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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Ягудин считает, что фигурист Алиев должен попасть в состав сборной на чемпионат мира

Спортсмен занял третье место в финале Кубка России, который являлся отборочным турниром к мировому первенству
Алексей Ягудин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что чемпион Европы Дмитрий Алиев должен войти в состав сборной России на чемпионат мира. Такое мнение Ягудин высказал журналистам.

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По итогам финала Кубка России Алиев занял третье место.

"Мое мнение, что путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев. Он там был, у него есть необходимый опыт, и мне кажется, это достойная кандидатура. Я рад, что у нас не система американцев, когда если ты выиграл путевку - ты летишь. Мне нравится наша система, потому что все бывает - не сложился у тебя день, но есть другие турниры, по итогам которых федерация принимает решение", - отметил Ягудин.

"Да, Алиев третий. Но он действующий чемпион Европы и, на мой взгляд, у него есть шансы попробовать принести нашей стране еще одну квоту", - добавил Ягудин.

Состав команды на чемпионат мира в Стокгольме станет известен 1 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спортаАлиев, Дмитрий СергеевичЯгудин, Алексей Константинович
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