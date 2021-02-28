Футболист "Рубина" Кварацхелия считает, что его команда готова к борьбе за еврокубки

ТАСС, 28 февраля. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия считает, что команда готова бороться за попадание в еврокубковую зону. Комментарий спортсмена приводит газета " Спорт-Экспресс ".

"Рубин" в воскресенье в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0.

"Спартак" - хорошая команда, но играли лучше мы, поэтому и победили, - сказал Кварацхелия. - Удары по ногам? Это футбол, так бывает. Я не обращаю внимания на то, что они меня бьют".

"Мы хорошая команда. Если обыгрываем таких сильных соперников, как "Спартак", значит, мы готовы к этому [борьбе за еврокубки]", - добавил футболист.

"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе казанского клуба 31 очко после 20 туров. Зона еврокубков в РПЛ - первые четыре места в таблице, идущий на четвертой строчке "Спартак" набрал 35 очков.