Жулин надеется, что Туктамышева попадет в состав сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева должна попасть в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Победу в финале Кубка России одержала 14-летняя Камила Валиева, результат фигуристки по сумме двух программ составил 238,00 балла. Второе место заняла 14-летняя Майя Хромых (235,96; 73,77 + 162,19). Третьей стала 14-летняя Дарья Усачева (229,71; 79,12 + 150.59).

"Результаты у девушек - все по делу. Очень доволен Майей Хромых, это просто открытие, - отметил Жулин. - Валиева прокаталась хуже, чем могла, но только потому что они пошли на элементы ультра-си. Но поэтому она и Валиева, и ее тренер - Тутберидзе, что они идут на это".

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (226,01 балла), чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная стала шестой (210,20). Кубок России является заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира. Валиева, Хромых и Усачева из-за возраста не претендуют на участие в мировом первенстве среди взрослых.

"Надеюсь, что на чемпионат мира поедет Лиза Туктамышева, все по делу. Ее ошибка в произвольной программе? Ну такое иногда случается", - добавил Жулин.

Состав на чемпионат мира будет назван 1 марта. Мировое первенство пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.