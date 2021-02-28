Авербух: школа Тутберидзе движется вперед и доказывает это на каждом турнире

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Результаты финала Кубка России в женском одиночном катании показали, что школа Этери Тутберидзе старается использовать каждый турнир для того, чтобы развиваться и идти вперед. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

Победу в финале Кубка России одержала Камила Валиева. Результат 14-летней фигуристки по сумме двух программ составил 238,00 балла. Второе место заняла 14-летняя Майя Хромых (235,96). Третьей стала 14-летняя Дарья Усачева (229,71), все фигуристки тренируются под руководством Тутберидзе.

"Несмотря на то, что не выступали лидеры нашей команды - Щербакова, Трусова, девочки сегодня показали фантастический уровень сложности. У нас очень длинная скамейка запасных, это не может не радовать, - отметил Авербух. - Больше всего сегодня хочется отметить Майю Хромых, которая исполнила два четверных прыжка. Это говорит о том, что школа Тутберидзе не останавливается, каждый турнир использует для того, чтобы идти вперед".

"Не все получилось у Камилы Валиевой, но для нее на этом турнире главным, наверное, было то, что она дважды исполнила тройной аксель, абсолютно эталонный. Задачи были поставлены очень высокие", - добавил Авербух.