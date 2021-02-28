Авербух считает, что Туктамышева отстояла свое право поехать на чемпионат мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева практически безошибочно исполнила произвольную программу в финале Кубка России по фигурному катанию и отстояла свое право на участие в чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал хореограф Илья Авербух.

Победу в финале Кубка России одержала 14-летняя Камила Валиева, второе место заняла 14-летняя Майя Хромых. Третьей стала 14-летняя Дарья Усачева. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла четвертое место. Кубок России является заключительным этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира, Валиева, Хромых и Усачева из-за возраста не претендуют на участие в мировом первенстве.

"Хочется отметить Лизу Туктамышеву, которая абсолютно по делу отстояла свое право поехать на чемпионат мира. Мне кажется, никаких вопросов тут не может быть. Откаталась практически безошибочно, дважды исполнила тройной аксель, усложнила программу. Ошибка на вращении могла быть уже от счастья, что все позади", - отметил Авербух.

"Наверное, только из-за этого вращения она по баллам проиграла Усачевой. А так была бы выше", - добавил Авербух.

Чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная стала шестой. Фигуристка переболела коронавирусом и продолжает восстанавливаться. "Алена сегодня была гораздо убедительнее и спокойнее, чем вчера. Но, конечно, это пока далеко не та Косторная, которую мы видели в прошлом году", - заключил собеседник агентства.