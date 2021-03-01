В Москве завершился 17-й Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) по шахматам Moscow Open завершился в Москве. Соревнования состоялись в 17-й раз, из-за пандемии часть партий проходила в онлайн-формате. Призовой фонд Moscow Open составил 1,8 млн рублей.

Кубок состоял из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляли из себя этапы Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них были допущены шахматисты с рейтингом Международной шахматной федерации (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проводились по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

В турнире A победу одержал россиянин Иван Розум, в активе которого 7 очков после девяти партий. Такое же количество очков набрали Иван Бочаров, Никита Афанасьев, Сергей Лобанов, Вячеслав Зарубицкий (Белоруссия), Арсений Нестеров и Василий Корчмар. По дополнительным показателям второе место занял Бочаров, третье - Афанасьев.

В турнире B победила россиянка Марина Гусева, набрав 8,5 очка. Второе место заняла Анастасия Боднарук (8), третье - Баира Кованова (6,5), которая по дополнительным показателям опередила Екатерину Насырову и Екатерину Мирошник.

Как рассказали ТАСС организаторы, в воскресенье в актовом зале РГСУ прошла торжественная церемония закрытия турнира. Призеров поздравили ректор РГСУ Наталья Починок, советник президента FIDE Берик Балгабаев, директор турнира международный арбитр Артем Ахметов. Были отмечены победители и лауреаты среди юниоров. Россияне Рудик Макарян и Дмитрий Цой, а также Бибисара Ассаубаева из Казахстана стали победителями Кубка Национальной студенческой шахматной лиги.

Возвращение шахматной жизни

По мнению вице-президента Федерации шахмат Москвы Сергея Смагина, Moscow Open подарил ощущение возвращения шахматной жизни. "Очень важно вернуть нормальную жизнь в целом и в шахматах в частности. В Москве были довольно жесткие и справедливые карантинные меры, люди заждались возможности заняться любимым делом. И даже несмотря на то, что еще не все ограничения сняты, проведение такого старта, как Moscow Open, очень важно. Дальше старты пойдут по нарастающей, подключатся другие регионы, все почувствовали, что шахматная жизнь возвращается", - отметил Смагин в беседе с ТАСС.