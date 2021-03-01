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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по сноуборду в параллельных дисциплинах стартует в словенской Рогле

В понедельник состоятся соревнования в дисциплине "параллельный слалом-гигант"

ТАСС, 1 марта. Чемпионат мира по сноуборду в параллельных дисциплинах стартует в Словении в понедельник. Соревнования пройдут на курорте Рогла.

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Российскую команду на турнире представят двукратный победитель прошлого турнира Дмитрий Логинов, его серебряный призер Наталья Соболева, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, а также Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев и Дмитрий Сарсембаев.

В понедельник состоятся соревнования в дисциплине "параллельный слалом-гигант", на следующий день сноубордисты разыграют медали в параллельном слаломе.

Все вошедшие в состав сборной россиянки вступят в борьбу за медали в обеих дисциплинах. В мужской команде по пять человек примут участие в двух видах программы.

На данный момент в зачете Кубка мира в параллельном слаломе лидируют Логинов и Надыршина, в "гиганте" первым идет Слуев. Надыршина в этом виде программы занимает четвертое место.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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