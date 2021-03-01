Яшкин признан лучшим нападающим февраля в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 1 марта. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом прошедшего месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вместе с командой чех одержал в феврале восемь побед в девяти матчах, набрав 13 (семь голов + шесть передач) очков. Общий показатель полезности составил "+6".

Ларс Юханссон из ЦСКА признан лучшим голкипером месяца. Вместе с командой он выиграл все шесть встреч в феврале, в трех из которых отыграл "на ноль". В сумме он отразил 155 бросков (96,13%).

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен из челябинского "Трактора", в активе которого 11 (7+4) очков. В матчах с ЦСКА (2:1) и магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) его голы стали победными, в игре с минским "Динамо" он забросил две шайбы.

Новичком месяца стал Клим Костин из омского "Авангарда". 21-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков, забросив победную шайбу в игре с нижегородским "Торпедо" (3:2 ОТ).

Регулярный чемпионат завершился 27 февраля. Первые матчи плей-офф пройдут 2 марта.