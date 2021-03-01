Матчи "Крыльев Советов" перенесут на другой стадион на время ремонта "Самара-Арены"

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Устранение дефекта, обнаруженного на стадионе "Самара-Арена", продлится до середины марта, из-за чего матчи самарского футбольного клуба "Крылья Советов" будут проходить на стадионе "Металлург". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на директора ГАУ СО "Самара-Арена" Виталия Иванова.

На "Самара-Арене" в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Пресс-секретарь ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранения трещины.

"ПСО "Казань" признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15-20 марта. До этого времени матчи с участием клуба "Крылья Советов" будут проводиться на стадионе "Металлург", - цитирует пресс-служба Иванова.

Кроме того, глава арены рассказал, что объект передали из федеральной в областную собственность пока частично: регион принял конструктив арены без инженерных сетей, систем и движимого имущества. "При этом область настояла на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1 892 замечания, выявленные областной комиссией. Самарской области удалось отстоять позиции и зафиксировать претензии по строительству", - сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Иванова.

Ранее "Самара-Арена" также попросила подрядчика через арбитражный суд города Москвы устранить более 400 недостатков, выявленных на стадионе. Истец потребовал взыскать по 100 тыс. рублей за каждую неделю просрочки в случае, если подрядчик не исполнит решение суда в течение 30 дней со дня вступления в силу.

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. На стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера Олимп - Футбольной национальной лиги "Крыльев Советов".