"Рубин" попросил РФС разобрать эпизод с удалением Абильдгора в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать эпизод со второй желтой карточкой полузащитника команды Оливера Абильдгора. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Матч "Спартак" - "Рубин" прошел в воскресенье и завершился победой казанской команды со счетом 2:0. Абильдгор был удален за вторую желтую карточку на 71-й минуте.

"ЭСК получила письмо от "Рубина" по поводу эпизода на 71-й минуте матча", - сказал Хачатурянц.

Также в ЭСК РФС обратился санкт-петербургский "Зенит" с просьбой разобрать эпизод матча против "Ростова" (2:2) с участием защитника команды Деяна Ловрена и полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна на 54-й минуте встречи. Ловрен получил в этом эпизоде желтую карточку за нарушение против Норманна, однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что, по его мнению, в том эпизоде был фол со стороны игрока "Ростова".

Кроме того, в ЭСК РФС поступили обращения от грозненского "Ахмата" по итогам матча с "Динамо" (1:2) с просьбой рассмотреть пять эпизодов, а также по одному эпизоду от екатеринбургского "Урала" после игры с "Краснодаром" (2:2).

В турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит", в его активе 42 очка, далее идут московский ЦСКА (37), "Сочи" (36), "Спартак" (35). Матчи 21-го тура пройдут 6-8 марта.