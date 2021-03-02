Матыцин отметил важность одобрения плана восстановления членства России в World Athletics

ТАСС, 2 марта. Утверждение плана восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международных правах является важным шагом на пути к возвращению Россией членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Совет World Athletics в понедельник одобрил план восстановления членства ВФЛА.

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение World Athletics одобрить план по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, - сказал Матыцин. - Этот результат достигнут благодаря кропотливой работе большого количества экспертов из ВФЛА, World Athletics, Олимпийского комитета России, Минспорта России. Благодарю всех, кто участвовал в выработке решений, которые будут содействовать выходу российской легкой атлетики из кризиса последних лет".

"Утверждение плана - это важный, но при этом лишь первый шаг на долгом и трудном пути. Уверен, что российское легкоатлетическое сообщество при поддержке экспертов сумеет достигнуть успехов в деле реформирования российской легкой атлетики, повсеместного утверждения культуры нулевой терпимости к допингу, воспитания новых поколений тренеров и спортсменов".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.