Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры, если они не могут отказаться от соцсетей

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Российские лыжники должны отказываться от социальных сетей на время чемпионатов мира и Олимпийских игр, в противном случае им лучше идти в блогеры. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время чемпионата мира в Оберстдорфе.

"Да, на время чемпионатов мира и Олимпийских игр я хочу забрать телефоны, а лучше на весь сезон, - сказала Вяльбе. - Когда люди по пять часов в день тратят на то, чтобы кому-то ответить, а потом выходят на старт и не могут ничего сделать. Кому нужны эти соцсети? Пусть блогером тогда будет".

"У меня ко многим есть вопросы, не только к Евгению Белову. Я говорю о лыжниках, которые сами ведут соцсети и проводят там огромное количество времени", - сказала она.

Вяльбе не считает, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях может помочь спортсменам отвлечься от соревнований и психологически расслабиться. "Пусть едут домой и расслабляются сколько угодно. Они зарабатывают большие деньги, я же не против. Будем искать тех, кто понимает, что это такое. Думаю, что это в целом мировая проблема, особенно для молодежи, у которых от всего этого едет крыша", - заметила она.