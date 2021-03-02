Юлия Ступак оценила желание Вяльбе отобрать у лыжников сборной мобильные телефоны

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак готова отказаться от использования социальных сетей, для нее главное, чтобы во время соревнований у нее была возможность связаться с семьей. Об этом она рассказала журналистам после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Вяльбе предложила лыжникам идти в блогеры, если они не могут отказаться от соцсетей

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что на время чемпионата мира у спортсменов сборной надо отбирать мобильные телефоны, чтобы они не засиживались в социальных сетях.

"В телефоне я провожу немного времени, - сказала Ступак. - У нас весь ведь день расписан: после тренировки мы идем есть, потом отдыхаем, после - немного времени на то, чтобы поговорить с семьей и после - на физио, работаем с массажистами, с докторами. То есть времени на это почти нет. Вечером можем посмотреть фильм или что-то расслабляющее, но это на часок, нет такого, что я постоянно сижу в "Инстаграме".

"Мне самой не нравится эта цифровая зависимость, я не спорю. Но я в соцсетях не зависаю, нет такого пристрастия", - заметила она.

Ступак отметила, что для нее главное - сохранить возможность общаться с семьей. "Остальное по барабану, - заметила она. - Кнопочный телефон? Да, как вариант".