Федерация сноуборда России довольна итогами чемпионата мира в параллельных дисциплинах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Федерация сноуборда России полностью довольна результатами команды на чемпионате мира в параллельных дисциплинах. Об этом ТАСС заявил глава федерации Денис Тихомиров.

Сборная России на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который проходил в словенской Рогле, завоевала две золотые, серебряную и две бронзовые награды. Во вторник первое место в параллельном слаломе заняла 17-летняя София Надыршина.

"София тренировалась, готовилась бороться за медаль. Вот выиграла. Мы полностью довольны выступлением сборной на чемпионате мира и количеством медалей. На большее не рассчитывали, все нормально", - подчеркнул Тихомиров.

В аналогичной дисциплине у мужчин Дмитрий Логинов занял третье место, в заезде за бронзу победив соотечественника Андрея Соболева. "Где-то допустили ошибки в полуфиналах, но ничего страшного. Трасса очень сложная, все заезды напряженные, так получилось. К сожалению, вышло так, что наши спортсмены встретились только в малом финале, а лучше бы в большом", - сказал Тихомиров.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступали на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.