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Чемпионат мира по фигурному катанию

Плющенко: Косторная продолжает подготовку к чемпионату мира в качестве первой запасной

Тренировки выстроены без ущерба восстановлению здоровья спортсменки
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная продолжает тренироваться, спортсменка готовится к чемпионату мира в Стокгольме в качестве первой запасной женской команды. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

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По итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора в команду на чемпионат мира, Косторная заняла шестое место. После череды болезней спортсменка не успела восстановиться.

"Алена - первая запасная, она готовится, продолжает работать, - рассказал Плющенко. - После турнира у нее было два дня отдыха, она немного выдохнула и возвращается на лед. Увидимся, пообщаемся, подумаем и выстроим план работы. Но такой, чтобы это ни в коей мере не помешало восстановлению ее здоровья".

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 29 марта.

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