Ставки сделаны. Федерация определила состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России в понедельник огласила состав национальной команды на предстоящий в конце марта чемпионат мира в Стокгольме. Точку в отборе поставил финал Кубка России.

На эту тему Тренерский совет был единодушен в определении состава на ЧМ по фигурному катанию

В мужском одиночном катании примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко, в женском турнире выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В парном катании Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревновании танцевальных дуэтов будут выступать Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. На чемпионате мира в Швеции российские спортсмены смогут выступить солидными представительством - по три номера в женском одиночном катании, парах и танцах и два номера в мужском одиночном катании, именно на такую квоту имеет право Россия по результатам последнего чемпионата мира двухгодичной давности в японской Сайтаме, поскольку прошлогодний мировой чемпионат в канадском Монреале был отменен на пике пандемии коронавируса. Первыми место в команде себе обеспечили победители декабрьского чемпионата России в Челябинске - Щербакова, Коляда, пара Тарасова и Морозов, а также танцоры Степанова и Букин. Позже стало понятно, что вопросов по кандидатуре Трусовой, ставшей в Челябинске третьей после Щербаковой и не попадающей на чемпионат мира в силу возраста Камилы Валиевой, нет. Это же касается и серебряных призеров чемпионата России пары Бойковой и Козловского и танцоров Загорски и Гурейро. Дорогу Туктамышевой У девушек с третьей путевкой вопросов нет - лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка России стала Елизавета Туктамышева. 24-летней спортсменке попыталась противостоять Алена Косторная, однако у фигуристки академии "Ангелы Плющенко" сейчас совсем недостаточно сил для полноценной борьбы. После коронавируса, которым переболела львиная доля российских фигуристов, ее в виде осложнения настигла ангина. Туктамышеву инфекция также не обошла стороной, однако в этом отношении ученица Алексея Мишина оказалась сильнее - восстановилась и успела подготовиться, да еще и с тремя тройными акселями, одним в короткой программе и двумя в произвольной.

На эту тему Жулин рассчитывает, что фигуристка Туктамышева окажется в топ-5 на чемпионате мира

Известный поклонник "зрелого" женского катания тренер Александр Жулин рассказал в комментарии ТАСС, что ему очень хотелось бы увидеть спортсменку в пятерке лучших фигуристок мира. Ранее сама Туктамышева пообещала в случае попадания на чемпионат мира получать удовольствие от ситуации - в последний раз на этом турнире она выступала в далеком 2015 году в Шанхае, и это была ее главная победа в карьере. Жулин заочно парировал: "Если она, получая удовольствие, еще и будет выполнять тройной аксель, то это будет прекрасно", - отметил он. Олимпийский чемпион Алексей Урманов, который когда-то, так же как и Туктамышева, был учеником профессора Мишина, уверен - она "абсолютнейшим образом достойна" быть в составе российской команды на чемпионате мира: "Не просто достойна, она больше чем заслуживает этого - это самая возрастная девушка в нашей сборной, что не мешает ей показывать хорошее катание, прекрасные программы. И она заслуживает большого уважения от нас всех, и от профессионалов, и от любителей - несмотря на все сложности она все время движется вперед, не останавливается на достигнутом". Трудный выбор Куда большие разговоры после победы в финале Кубка России молодого Евгения Семененко вызвал предстоящий выбор федерации относительно единственной мужской путевки. С одной стороны, наиболее явным претендентом на нее был Дмитрий Алиев, участник Олимпийских игр, действующий чемпион Европы, но короткая программа испортила ученику Евгения Рукавицына всю картину. Семененко, которого взрастила Татьяна Мишина при непосредственной поддержке профессора Мишина, лидировал и в короткой, и в произвольной программах. Тренерский совет федерации решил, что опыт Алиева в сложившейся ситуации не лучший советник, отдав преимущество Семененко.

На эту тему Тарасова оценила шансы фигуриста Семененко на чемпионате мира в Стокгольме

"У нас были правила попадания в сборную страны, и никто против этих правил не выступал, обратите внимание. Включая вас, - пояснила выбор в беседе с корреспондентом ТАСС прославленный тренер Татьяна Тарасова. - Думаете, если молоденький мальчик Евгений Семененко приедет на чемпионат мира и сделает все, как делал сейчас, он ничего не получит? А он и должен это сделать как сейчас, и лучше - он готовится к чемпионату мира". При этом Тарасова отметила, что сама является большой фанаткой и поклонницей одного из самых артистичных российских фигуристов: "Будет бороться на следующий год со всеми, с кем хотел бороться в этом году, надо это делать. У нас ни в одном виде не едут люди, которые становились третьими или пятыми. Потому что не едут, и все". Жулин, комментируя выбор федерации, признал: "С точки зрения соревнований все четко, без вопросов. Семененко выиграл и достоин представлять нашу страну. Но это, наверное, трудное решение, потому что все-таки Алиев более опытный спортсмен. Но еще раз говорю, если по закону, то все четко". Фартовая музыка Выбор сделан, и теперь на чемпионате мира вот уже второй раз прозвучит творение композитора Игоря Корнелюка к сериалу "Бандитский Петербург". Сам композитор только от ТАСС узнал, что вот уже второй спортсмен едет на чемпионат мира с его музыкой - первым был Евгений Плющенко, который с этой композицией был лучшим в 2003 году на чемпионате Европы в шведском Мальмё.