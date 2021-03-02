{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Кубка России по фигурному катанию

Радионова отметила, что на нее произвел впечатление уровень юниорского финала Кубка России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров считает, что в женском катании подрастает очередное сильное поколение
Елена Радионова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Елена Радионова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена Радионова осталась под впечатлением от уровня катания участниц юниорского финала Кубка России. Таким мнением Радионова поделилась с ТАСС.

На эту тему
Плющенко заявил, что хочет стать тренером номер один в фигурном катании

"Высочайший уровень юниорского катания. Видно, что девочки прогрессируют, пробуют новые четверные, - подчеркнула Радионова. - Юниорские турниры по сложности сейчас не уступают взрослым. Классно, что у нас растет такая сильная молодежь, это будущие звездочки нашего фигурного катания".

Победительницей финала Кубка России стала ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева с результатом 241,04 балла, исполнив в произвольной программе каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, а также тройной аксель. Второй с двумя четверными сальховами стала Софья Самоделкина (223,67), которая тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова. Третья - Аделия Петросян (204,22), воспитанница Тутберизе, которая пока не вставляет в свои программы элементы ультра-си. Вероника Жилина, ученица Евгения Плющенко, в своей программе попыталась исполнить тройной аксель, но упала, а также пошла на два четверных тулупа, один из которых сделала чисто. Однако неудача в короткой программе не позволила ей занять место в первой тройке, она стала восьмой с 184,75 балла.

Теги
Финал Кубка России по фигурному катанию
Допинг в спорте
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила олимпийскую чемпионку Сливенко
Спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил
Читать полностью