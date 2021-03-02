Сноубордист Логинов рассказал, что ему не хватало гимна России во время награждения на ЧМ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Награждение на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах получилось не таким торжественным из-за отсутствия гимна России. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов.

В понедельник Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе, а во вторник занял третье место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования проходили в Словении.

"Гимна не хватало на награждении, помню, что на чемпионате мира в США на награждении пробрало до мурашек, очень круто. Честно говоря, вчера вообще забыл о том, что у нас нет гимна, вышел, ждал. Сам не ожидал - прозвучала какая-то музыка, но не то, конечно. Это не влияет на результаты, но с гимном награждение было бы круче", - отметил сноубордист.

"Мы готовились как всегда, потом чемпионат мира в Китае в середине сезона отменили, было не ясно, будет он или нет. Сделали акцент на Кубке мира, ждали решения по чемпионату. В итоге поставили Роглу. Мы хорошо знаем этот склон, много этапов Кубка мира здесь проходит, были готовы бороться", - отметил Логинов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступали на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России в качестве команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России).

В 2019 году Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.