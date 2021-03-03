Список российских городов с фан-зонами во время Евро-2020 утвердят в апреле

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Список российских городов, в которых будут созданы фан-зоны во время перенесенного на 2021 год чемпионата Европы по футболу, будет утвержден в апреле. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"У нас всегда было все готово".

"У нас всегда было все готово". Санкт-Петербург за 100 дней до Евро-2020

В ноябре 2019 года Сорокин рассказал, что около 40 городов на территории России объявили о намерении создать зоны публичного просмотра матчей турнира. До начала пандемии коронавируса планировалось, что итоговый список городов, в которых будут созданы фан-зоны, будет сформирован к концу зимы или началу весны 2020 года.

"По ситуации на конец февраля, около 30 городов были намерены организовать фан-зоны. Это живой организм, и мы не можем на чем-то настаивать, потому что у всех особые ситуации", - сказал Сорокин, комментируя сокращение числа городов, которые намерены организовать у себя фан-зоны.

"Постепенно к нам приходят финальные подтверждения, мы их сейчас собираем. Список будет финализирован в апреле", - отметил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

В Санкт-Петербурге во время Евро-2020 будут работать две фан-зоны - на Конюшенной и Дворцовой площадях. Первая из них будет действовать с начала турнира, а вторая - начиная со стадии 1/8 финала, первые матчи которой состоятся 26 июня.

Оргкомитет не испытывает недостатка в волонтерах

Во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге будут работать две группы волонтеров - городские и от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга: в аэропорту Пулково, на вокзалах, улицах, площадях и других объектах, а волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциаций и сотрудниками организационного комитета, а также вместе с коллегами из городской программы помогать болельщикам у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион.

На турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. волонтеров УЕФА и 1,5 тыс. городских. В первой половине февраля в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга объявили о дополнительном наборе городских волонтеров. Как пояснил ТАСС заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов, необходимость дополнительного набора возникла из-за переноса сроков проведения чемпионата Европы, из-за чего некоторые из ранее набранных волонтеров не смогут принять участие в мероприятии. В общей сложности, помимо 1,5 тыс. городских волонтеров, планируется создать резерв, состоящий из 300 добровольцев.

"У нас волонтеры были собраны с запасом, в них точно нет недостатка. Все укомплектовано. Конкурс был очень большой, мы даже были вынуждены отказывать достойным кандидатам, потому что просто нет стольких мест", - заявил Сорокин.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.